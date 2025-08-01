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Назван центровой, ситуацию с которым отслеживает руководство «Лейкерс»

Назван центровой, ситуацию с которым отслеживает руководство «Лейкерс»
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Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» следит за ситуацией с 34-летним черногоро-бельгийским центровым «Чикаго Буллз» Николой Вучевичем, сообщил инсайдер «озёрников» Энтони Ирвин.

«Сейчас действительно остаётся несколько интересных свободных агентов, даже не считая возможных кандидатов на выкуп, таких как Никола Вучевич из «Чикаго». Как и в случае с [Маркусом] Смартом, «Лейкерс» внимательно следят за этой ситуацией», — приводит слова Ирвина издание Clutch Points.

Никола был выбран на драфте НБА 2011 года в первом раунде под общим 16-м номером клубом «Филадельфия Сиксерс».

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