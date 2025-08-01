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Дядя Николы Йокича задержан из-за расследования о гибели 16 людей в Сербии

Дядя Николы Йокича задержан из-за расследования о гибели 16 людей в Сербии
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Государственная прокуратура по борьбе с организованной преступностью (TOK) в Сербии организовала 14 задержаний из-за трагедии 2024 года, когда на железнодорожном вокзале из-за обрушения бетонного навеса погибли 16 человек и множество получили повреждения.

По данным издания Telegraf, среди задержанных оказался Синиша Йокич, являющийся дядей 30-летнего сербского центрового и чемпиона НБА Николы Йокича, выступающего за «Денвер Наггетс». Среди арестованных также: бывший министр Томислав Момирович, помощник министра Анита Димоски, бывший директор по железнодорожной инфраструктуре Небойса Сурлан, менеджер по инвестиционному развитию железнодорожной инфраструктуры Слободанка Катаник и другие.

Синиша Йокич — популярный общественный деятель Нови-Сада, член Сербской прогрессивной партии (СНП) и бывший директор Института охраны памятников культуры.

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