Дядя Николы Йокича задержан из-за расследования о гибели 16 людей в Сербии

Государственная прокуратура по борьбе с организованной преступностью (TOK) в Сербии организовала 14 задержаний из-за трагедии 2024 года, когда на железнодорожном вокзале из-за обрушения бетонного навеса погибли 16 человек и множество получили повреждения.

По данным издания Telegraf, среди задержанных оказался Синиша Йокич, являющийся дядей 30-летнего сербского центрового и чемпиона НБА Николы Йокича, выступающего за «Денвер Наггетс». Среди арестованных также: бывший министр Томислав Момирович, помощник министра Анита Димоски, бывший директор по железнодорожной инфраструктуре Небойса Сурлан, менеджер по инвестиционному развитию железнодорожной инфраструктуры Слободанка Катаник и другие.

Синиша Йокич — популярный общественный деятель Нови-Сада, член Сербской прогрессивной партии (СНП) и бывший директор Института охраны памятников культуры.