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Издание Bleacher Report представило топ-5 переоценённых игроков в современной НБА

Издание Bleacher Report представило топ-5 переоценённых игроков в современной НБА
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Издание Bleacher Report составило рейтинг пятерых самых переоценённых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент.

Топ-5 переоценённых игроков по версии Bleacher Report:

1. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»)
2. Тайлер Хирроу («Майами Хит»)
3. Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»)
4. Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»)
5. ДеАарон Фокс («Сан-Антонио Спёрс»).

Ламело на драфте НБА 2020 года был выбран в первом раунде под общим третьим номером. Болл был признан новичком года в 2021 году и участвовал в Матче всех звёзд НБА – 2022. Разыгрывающий защитник Фокс зимой был обменян из «Сакраменто Кингз» в «Спёрс».

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