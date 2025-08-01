Директор «Далласа» — об обмене Дончича: надеюсь, будем обыгрывать «Лейкерс» каждый раз

Исполнительный директор «Даллас Маверикс» Рик Уэлтс высказался об обмене 26-летнего звёздного словенца Луки Дончича, выступающего на позиции разыгрывающего защитника, в команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В этом бизнесе не может быть страхов или сожалений; всё зависит от того, как вы развиваете команду. Таким образом, сожаления на самом деле не имеют смысла. Что я скажу, так это то, что я узнал о глубине связи между фанатами «Маверикс» и этой командой.

Мы желаем ему только удачи, но также надеемся, что в дальнейшем будем обыгрывать «Лейкерс» каждый раз, когда будут наши матчи», — сказал Уэлтс в эфире Bloomberg.