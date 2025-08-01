«Выйдет в стартовом составе в первом матче». Инсайдер — о будущем Леброна в «Лейкерс»

Инсайдер Энтони Ирвин прокомментировал будущее 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«После целого месяца спекуляций о его будущем ожидается, что Джеймс выйдет в стартовом составе «Лейкерс» в первом же матче сезона. Источники, близкие к команде, говорят, что он никогда не просил об обмене или выкупе, хотя и настаивал на том, чтобы летом было больше переходов в стиле «победа сейчас», что ожидаемо на этом этапе его карьеры.

Источники в лиге говорят, что суть проблемы между Джеймсом и «Лейкерс» этим летом заключалась не в том, что с ним не советовались по поводу приобретений, а в том, что в «Лейкерс» не предложили ему контракт по формуле «1+1» с пунктом о запрете обмена. Одна сторона скажет, что контракт никогда не запрашивался. Другая скажет, что его никогда и не предлагали. Но конечный результат тот же: «Лейкерс» вступают в новый сезон с Леброном Джеймсом.

Джеймс и его команда по-прежнему хранят молчание относительно того, что они думают об этом межсезонье или о составе на следующий сезон. Ни один игрок, приобретённый этим летом, не упоминал о каких-либо приветственных сообщениях, звонках или твитах от Джеймса, хотя он был в Вегасе на нескольких играх «Лейкерс».

Несмотря на всю драматичность ситуации, источники, близкие к ситуации, упоминали в начале лета, что Джеймс и Дончич общались друг с другом по поводу совместной игры в следующем сезоне и попытки выжать из этого максимум результата, чтобы не повторить минувший сезон. За тем, как это выглядит, будет интересно наблюдать, и это, вероятно, решит, какой сезон предстоит «Лейкерс», — написал Ирвин в колонке на Clutch Points.