Видео: китайские фанаты громко встретили Джеймса Хардена

36-летний звёздный американский игрок Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, получил громкую реакцию от фанатов в Китае во время своего прибытия на промотур с брендом adidas, который выпускает линейку кроссовок Хардена.

Харден был выбран на драфте 2009 года под третьим номером командой «Оклахома-Сити Тандер». Он стал первым игроком, выбранным на драфте этой командой после её переезда из Сиэтла в Оклахому. В 2012-м отказался от предложенного контракта и был обменян в «Хьюстон Рокетс», в составе которого получил награду Самого ценного игрока (MVH) регулярного сезона в 2018 году.