Стало известно, когда НБА может запустить свою лигу в Европе

НБА может запустить лигу, основанную в Европе, уже в сезоне-2026/2027, в которой будут участвовать 8-12 постоянных команд, представляющие такие города, как Лондон, Манчестер, Париж, Мадрид, Барселона, Милан, Берлин, Стамбул и Афины, сказал известный обозреватель Билл Симмонс.

«Итак, что предлагает НБА? Судя по тому, что я слышал и что сообщалось — лига, вероятно, будет состоять из 10 команд, но это число может измениться на восемь или 12. Команды получают гарантированное место в лиге. У них есть право голоса, лучшее телевизионное распределение, лучшее спонсорство. Вы не вылетаете.

Будут выставочные игры. Я слышал несколько разных идей по этому поводу и даже не знаю, решили ли они, что хотят сделать. Но, возможно, в октябре будут проведены игры между тремя лучшими командами НБА и тремя из этой европейской лиги. Они организуют небольшие круговые турниры. Возможно, это просто игры «чемпион против чемпиона». Может быть, что-то ещё сделают в феврале [во время звёздного уикенда] со всеми лучшими командами. Есть некий синергетический аспект. Через 20 лет лиги, вероятно, будут немного более переплетены», — приводит слова Симмонса издание Basket Nеws.