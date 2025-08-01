«Устали ждать». Инсайдер — об интересе «Лейкерс» к центровому «Портленда»

Авторитетный инсайдер Энтони Ирвин высказался о планах руководства клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» по укреплению состава.

«Источники указывают, что, по всей вероятности, именно нынешний состав начнёт сезон-2025/2026. В то время как «Лейкерс», возможно, предпочли бы найти ещё одно место в составе для свободного агента или предоставить себе немного больше возможностей по сравнению с тем, что у них есть (около $ 1,1 млн). Но нынешние предложения не интересны руководству.

По мере того как наступает август, команды в лиге ждут, как будут развиваться события с ограниченно свободными агентами Жонатаном Кумингой, Джошем Гидди, Кэмом Томасом и Квентином Граймсом. Куминга особенно сильно влияет на рынок свободных агентов, потому что условия контрактов, которые Эл Хорфорд и Де'Энтони Мелтон, скорее всего, подпишут в «Голден Стэйт», будут основаны на контракте Куминги. Также ожидается продление Гэри Пэйтона.

В последнее время часто всплывает имя Роберта Уильямса из «Портленда», но источники в лиге говорят, что он, возможно, опять травмирован. Учитывая историю его травм и слухи, «Лейкерс» устали ждать этой сделки. Таким образом, учитывая, что цены по-прежнему выше, чем хотели бы видеть «озёрники», Пелинка снова вступит в сезон с кое-какими козырями в кармане (несколько истекающих контрактов, выбор в первом раунде и во втором), которые, как мы надеемся, приведут к прогрессу ближе к дедлайну», — написал Ирвин в колонке на Clutch Points.