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Инсайдер рассказал, как в «Голден Стэйт» ждут решение Куминги о будущем

Инсайдер рассказал, как в «Голден Стэйт» ждут решение Куминги о будущем
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс рассказал, как в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» ожидают решения 22-летнего игрока Жонатана Куминги по поводу своего будущего.

«Я видел Гэри Пэйтона два дня назад. Я спросил у него, что происходит в команде, и он ответил, что они ждут решения Куминги. Это относится и к Гэри, и к Элу Хорфорду», — сказал Спирс в эфире ESPN.

Куминга выступает на позиции тяжёлого форварда и центрового. На драфте НБА 2021 года он был выбран под седьмым номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». На днях Шэмс Чарания сообщил, что он отверг предложение руководства о продлении контракта с клубом на два года на общую сумму в $ 45 млн.

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