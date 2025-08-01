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Инсайдер назвал, какие команды Европы НБА хочет переманить в свою лигу

Инсайдер назвал, какие команды Европы НБА хочет переманить в свою лигу
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Известный обозреватель Билл Симмонс назвал команды Европы, которые интересны НБА для запуска собственной европейской лиги.

«Итак, НБА пытается переманить «Реал» Мадрид и «Барселону», потому что они могут выйти из Евролиги в следующем году. «Милан» в значительной степени поддерживает НБА. Они принадлежат Redbird [Capital Partners], и у них нет настоящей команды в баскетболе. «Милан» — это «Олимпия», которая переподписала контракт на участие в Евролиге на следующие 10 лет. Так что «Милан», можно тоже считать, в этой сделке.

Я думаю, у Адама [Сильвера] в разработке команды из Лондона, Манчестера, Парижа, Мадрида, Барселоны, Милана, Берлина, Стамбула и какая-то греческая, он, возможно, не знает, какая именно команда из Греции ещё. Может быть, вы добавите команду Тони Паркера из Франции. Это АСВЕЛ. Он её президент. Вы можете добавить команду из Стамбула «Фенербахче»/«Галатасарай». Возможно, в будущем появится команда из Израиля. Может быть, будет третья команда из Испании. Кто знает?» — приводит слова Симмонса издание Basket News.

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