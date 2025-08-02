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Назван шаг, который должны сделать в «Нью-Йорке» для увеличения шансов на титул

Назван шаг, который должны сделать в «Нью-Йорке» для увеличения шансов на титул
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В издании Clutch Points предположили, что руководство клуба НБА «Нью-Йорк Никс» должно предпринять, чтобы увеличить шансы на титул в ближайшее время.

«Хватит ли у нынешнего «Нью-Йорка» массы и мощи, чтобы обыграть «Кливленд»? Джейлен Брансон по-прежнему является разыгрывающим защитником, в то время как Майкл Бриджес остаётся атакующим защитником. Джош Харт и О Джи Ануноби также возвращаются в качестве форвардов, в то время как Таунс защищает «краску». Но к глубине состава «Никс» всё ещё есть вопросы. Да, подписание контракта с Ябуселе поможет, и Джордан Кларксон и Майлз Макбрайд — оба надёжны. Однако отсутствие должного подкрепления для Таунса может стать для них проблемой.

Хотя они и не достигли этой цели в межсезонье 2025 года, ещё есть время для этого. На данный момент «Никс» вступят в сезон-2025/2026 без реальной поддержки для Таунса. Если с ним что-то случится, у них будут серьёзные проблемы и им придётся растягивать свою скамейку. Отсутствие подходящего резервного центрового для этой новой системы может снова поставить их под угрозу в плей-офф», — говорится в статье издания.

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