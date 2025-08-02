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Чемпион НБА оценил последствия для «Лейкерс», если лицом команды будет не Леброн

Чемпион НБА оценил последствия для «Лейкерс», если лицом команды будет не Леброн
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Брайан Скалабрини поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне НБА.

«Нужно подходить к сезону с оптимизмом. Команда получила усиление. Возможно, решили проблему с центровыми. У Луки были проблемы с физической формой. То, что Леброн не будет лицом команды, тоже может стать плюсом. Кто в 41 год может привести свою команду к чемпионству? Так что тот факт, что Леброну не обязательно быть тем самым парнем, должен стать плюсом», — сказал Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio.

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