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Дуэйн Уэйд назвал нынешнего игрока НБА, являющегося антиподом Коби Брайанта

Дуэйн Уэйд назвал нынешнего игрока НБА, являющегося антиподом Коби Брайанта
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением о тяжёлом форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонде Грине.

«Если кто-то хочет оспорить индивидуальный рейтинг Дрэймонда, то он, как мне кажется, просто хочет поспорить. Такой человек просто хочет услышать свой голос. О Дрэймонде Грине не следует говорить как об индивидуальном игроке. О нём будут говорить как о победителе, как о командном игроке, как о лидере.

Есть парни, которые обладают индивидуальностью. Они как бы говорят: «Я разорву тебя на куски. Да, моя команда победит. Мы выиграем чемпионат, но лично я буду атаковать тебя всякий раз». Таков был Коби Брайант. Яркая личность. Я лучше тебя и я тебе это докажу. Дреймонд не придерживается такого подхода», – сказал Уэйд на своём канале в YouTube.

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