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Адвокат Гилберта Аренаса сделал заявление по поводу недавнего ареста экс-игрока НБА

Адвокат Гилберта Аренаса сделал заявление по поводу недавнего ареста экс-игрока НБА
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Джером Фридберг, адвокат экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратного участника Матча всех звёзд лиги Гилберта Аренаса, дал комментарий по поводу недавнего ареста своего клиента. Аренаса обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. В настоящий момент он находится на свободе после внесения залога.

«На данном этапе рассмотрения дела Гилберт считается невиновным. Презумпция невиновности распространяется на него точно так же, как и на любого другого гражданина. Именно так следует к этому подходить», – приводит слова Фридберга KSAT.

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Аренас записал видео после информации об аресте:

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