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Бэйлесс обозначил проблему в радикальном изменении физической формы Дончича

Бэйлесс обозначил проблему в радикальном изменении физической формы Дончича
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о заметной трансформации физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

«Он подкачался и выглядит великолепно. Быть может, эффект от этого продержится какое-то время. Но проблема в том, что это экстремальная диета. В ней слишком большой элемент голодания. Он не сможет её придерживаться. Не верю, что он изменил образ жизни. А эти фотографии… я просто не могу доверять тому, что делают в современных журналах. Это фотошоп? Снимки слегка приукрасили? Не знаю. Я ничего об этом не знаю», – сказал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

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