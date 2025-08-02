Бэйлесс обозначил проблему в радикальном изменении физической формы Дончича

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о заметной трансформации физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

«Он подкачался и выглядит великолепно. Быть может, эффект от этого продержится какое-то время. Но проблема в том, что это экстремальная диета. В ней слишком большой элемент голодания. Он не сможет её придерживаться. Не верю, что он изменил образ жизни. А эти фотографии… я просто не могу доверять тому, что делают в современных журналах. Это фотошоп? Снимки слегка приукрасили? Не знаю. Я ничего об этом не знаю», – сказал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом: