Шон Маркс: Дёмин и Траоре со временем оценят решения «Бруклина»

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс рассказал, что в клубе рассчитывают на постепенное развитие новичков Егора Дёмина и Нолана Траоре в комфортных для них условиях. По его словам, текущий состав команды сформирован таким образом, чтобы помочь молодым защитникам быстрее адаптироваться к уровню НБА.

«Однако не только Дёмин и Траоре извлекают выгоду из сложившейся ситуации — их успех работает на благо всей команды. Наличие таких умелых защитников, как эти двое, поднимает на новый уровень весь состав, а не только их индивидуальные показатели.

Суть в том, что, независимо от того, каким образом сформировался нынешний состав, Дёмин и Траоре со временем по достоинству оценят те решения, которые принял Маркс для их успешной карьеры в НБА», — приводит слова Маркса Sports Illustrated.

Сейчас в распоряжении «Нетс» — комбинация игроков, подходящих под стиль молодых разыгрывающих: снайперы, такие как Майкл Портер-младший и Кэм Томас, открывающие пространство для атаки; игроки, умеющие эффективно открываться под кольцо — Рикки Каунсил, Теренс Мэнн и Зайари Уильямс; и высокие, способные завершать атаки через аллей-уп — Николас Клэкстон и Дэйрон Шарп. Кроме того, к ротации скоро присоединится Бен Сараф, что снизит риски в случае травм или спада формы у одного из лидеров.

Россиянин Егор Дёмин и француз Нолан Траоре были выбраны «Бруклином» на драфте НБА 2025 года. По мнению аналитиков, клуб сформировал инфраструктуру, способствующую их плавному вхождению в профессиональный баскетбол.