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Эксперт оценил, сколько времени нужно «Сан-Антонио» с Вембаньямой для борьбы за титул

Эксперт оценил, сколько времени нужно «Сан-Антонио» с Вембаньямой для борьбы за титул
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Тим Макмэхон полагает, что «Сан-Антонио Спёрс» сможет завоевать титул чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с центровым Виктором Вембаньямой в качестве лидера команды. По его мнению, это может произойти в ближайшие два–три года.

«Мне очень импонирует ставка на «Сан-Антонио». Думаю, через два–три года мы уже будем говорить о них как о претендентах на чемпионство. А это значит, что уже в этом сезоне команда сделает серьёзный шаг вперёд и, на мой взгляд, точно попадёт в плей-офф», — сказал Макмэхон во время подкаста The Hoop Collective.

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