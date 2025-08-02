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Дрэймонд Грин: Дончич снова выглядит как новичок

Дрэймонд Грин: Дончич снова выглядит как новичок
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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поделился мнением об игре защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Он отметил, что после зимнего обмена в команде словенский баскетболист демонстрирует ту же мотивацию, что и в дебютном сезоне.

«Лука снова выглядит как новичок. Кажется, обмен вернул ему ту самую жажду игры! Это идеальный год, чтобы выиграть свой первый титул MVP», — приводит слова Грина Legion Hoop.

В феврале 2025 года Лука Дончич перешёл в «Лейкерс» из «Далласа» в результате крупного обмена. Этот переход стал одним из самых обсуждаемых событий межсезонья.

Дончич был выбран на драфте 2018 года и провёл в составе «Маверикс» семь сезонов. В прошлом регулярном чемпионате он набирал в среднем 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 передачи за игру, но не вошёл в тройку финалистов награды MVP.

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