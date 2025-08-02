Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер заявил, что Леброн Джеймс может скоро объявить о завершении карьеры

Инсайдер заявил, что Леброн Джеймс может скоро объявить о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс высказался по поводу 40-летнего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его, вероятно, последнего сезона-2025/2026 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Команды сейчас думают о том, как будут прощаться с этим человеком. Он уже даёт понять, что время уходит. Я помню, как был на последней игре Карима [Абдул-Джаббара], и тогда «Голден Стэйт» подарил ему яхту. Интересно, что подарят ему [Леброну]?

Такое ощущение, что начинается прощальное турне. Уверен, оно затронет и Матч всех звёзд — идеальное событие для этого. Готовьтесь к последним подаркам, пора выносить кресло-качалку. Чувствую, что это действительно финал. Это прощание ощущается по-особенному», — цитирует Спирса NBA Analysis.

Сейчас читают:
Что задумал Леброн Джеймс?
Что задумал Леброн Джеймс?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android