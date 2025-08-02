Инсайдер заявил, что Леброн Джеймс может скоро объявить о завершении карьеры

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс высказался по поводу 40-летнего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его, вероятно, последнего сезона-2025/2026 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Команды сейчас думают о том, как будут прощаться с этим человеком. Он уже даёт понять, что время уходит. Я помню, как был на последней игре Карима [Абдул-Джаббара], и тогда «Голден Стэйт» подарил ему яхту. Интересно, что подарят ему [Леброну]?

Такое ощущение, что начинается прощальное турне. Уверен, оно затронет и Матч всех звёзд — идеальное событие для этого. Готовьтесь к последним подаркам, пора выносить кресло-качалку. Чувствую, что это действительно финал. Это прощание ощущается по-особенному», — цитирует Спирса NBA Analysis.