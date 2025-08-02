В НБА раскрыли, почему лига торопится с выходом в Европу из-за Леброна Джеймса

Руководство НБА ускоряет создание европейской лиги на фоне опасений, что Леброн Джеймс и его партнёр по бизнесу Маверик Картер могут запустить международный баскетбольный проект при поддержке Саудовской Аравии.

«Вы можете подумать, что я сумасшедший, но, по-моему, НБА форсирует запуск NBA Europe, потому что боится — Леброн и Маверик найдут деньги у саудовцев и создадут свою лигу. Это будет прямая конкуренция. Леброну всё равно. Если Саудовская Аравия даст ему $ 200 млн наличными — он согласится», — приводит слова топ-менеджера клуба НБА Sports Business Journal.

Ранее сообщалось, что Леброн, Картер и агент Николы Йокича Мишко Ражнатович были замечены на яхте во Франции. По данным СМИ, они обсуждали запуск глобальной лиги с участием 12 команд, финансируемой через государственный фонд Саудовской Аравии. В самой НБА утверждают, что не намерены конкурировать напрямую, но «должны защитить игру» и развивать её коммерческий потенциал.

По информации SBJ, НБА рассчитывает на вступительные взносы в размере от $ 500 млн до $ 1 млрд от европейских команд. Лига уже начала переговоры с потенциальными участниками и частными инвесторами. Проект NBA Europe может стартовать в течение ближайших двух–трёх лет, но его приоритет в структуре лиги уже подтверждён на уровне совета управляющих.