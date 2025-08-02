Известный рэпер описал, как Шакил О'Нил закрыл сделку на $ 120 млн в стриптиз-клубе

Американский рэпер и продюсер Джермейн Дюпри рассказал, как легендарный центровой Шакил О’Нил подписал контракт на $ 120 млн, находясь в стриптиз-клубе Magic City в Атланте.

«Шак получил звонок от агента, когда был в Magic City. Тот сказал, что сделка закрыта. И Шак ответил: «Я сейчас в Magic City». Представьте, получить такие деньги прямо во время танцев — все сразу начали праздновать. Включили свет, танцы, все веселятся», — рассказал Дюпри в подкасте 7PM in Brooklyn.

Контракт на $120 млн Шакил О’Нил заключил в 1996 году, когда переходил из «Орландо Мэджик» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Magic City считается знаковым местом для многих баскетболистов, особенно тех, кто приезжает в Атланту на матчи с «Хоукс». Известно, что клуб знаменит не только своими выступлениями, но и кухней — особенно куриными крылышками. Именно с этим заведением связано множество историй.