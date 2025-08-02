Эксперт объяснил, почему титул «Лейкерс» в 2020 году заслуживает «особой сноски»

Журналист The Athletic Джон Кравчински считает, что чемпионский титул «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне НБА-2019/2020 заслуживает особой отметки — не как упрощённый, а как один из самых трудных.

«На самом деле я считаю, что чемпионству «Лейкерс» в «пузыре» нужна совсем иная сноска. Этот титул заслуживает особой отметки не потому, что его было проще завоевать, а напротив — потому что он оказался куда сложнее, чем принято думать. Хорошо известно, в каких тяжёлых условиях находились команды: изоляция от семей, разлука с близкими, полная оторванность от привычной жизни.

Игроки сделали важный вклад в общество, продолжая выступать в ситуации полной неопределённости и множества нерешённых вопросов о здоровье, чтобы подарить стране хоть какое-то ощущение нормальности. Это было испытание психологической выносливости, с которым редко приходится сталкиваться в спорте», — написал Кравчински в своём материале.

Финальный этап сезона-2019/2020 прошёл в изолированном «пузыре» в Орландо на фоне пандемии COVID-19. Все матчи плей-офф проходили без зрителей, команды находились в условиях строгой изоляции, чтобы предотвратить распространение инфекции. «Лейкерс» стали чемпионами, обыграв в финале «Майами Хит» со счётом 4-2.