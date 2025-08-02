«Есть заблуждение». Энтони назвал истинную причину визитов спортсменов в стрип-клубы

Бывший игрок НБА Кармело Энтони объяснил, почему профессиональные спортсмены посещают стриптиз-клубы. По его словам, причина не в поиске развлечений, а в желании расслабиться и сменить обстановку.

«Большинство стриптизёрш скажут вам, что спортсмены на самом деле скупые — в стрип-клубах они почти не тратятся. Всё делают тихо, незаметно, денег особо не оставляют, и все об этом знают. Даже советуют: «Оставьте этих спортсменов в покое — с них толку мало». Это объяснимо: раньше для спортсменов посещение таких заведений считалось чем-то запретным, чуть ли не табу.

Есть распространённое заблуждение, что у игроков НБА плотный график и они всё время под контролем. На деле у них всего два–три часа тренировок утром, а остальное время — полная свобода. И каждый распоряжается этим временем на своё усмотрение.

Многие думают, что баскетболисты ходят в стрип-клубы ради развлечений или каких-то глупостей, но это не так. Чаще всего они просто хотят отвлечься и расслабиться, выпить, поесть — ведь в стрип-клубах часто отличная кухня, особенно крылья. Туда идут за атмосферой: музыка, еда, хорошие вибрации — всё в одном месте», — сказал Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony.

Кармело Энтони завершил карьеру в 2023 году. Он 10-кратный участник Матча звёзд НБА и входит в топ-10 лучших снайперов в истории лиги.