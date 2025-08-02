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Американский экс-игрок НБА может пополнить ряды сборной Израиля по баскетболу

Американский экс-игрок НБА может пополнить ряды сборной Израиля по баскетболу
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Клуб «Хапоэль» Тель-Авив направил в Федерацию баскетбола Израиля официальный запрос о натурализации американского центрового Джонатана Мотли.

В письме, подписанном владельцем клуба Офером Янаем, подчёркивается заинтересованность игрока и его готовность стать частью национальной команды Израиля.

«Он профессионал высокого уровня, который выразил искренний интерес и готовность представлять сборную Израиля. Это продиктовано его стремлением внести вклад в успех команды», — говорится в обращении клуба.

Ранее, 6 июня 2025 года, «Хапоэль» уже направлял в федерацию письмо о возможном подключении Мотли к тренировочному процессу сборной. В нынешнем сезоне центровой играет под руководством главного тренера Димитриса Итудиса и, по данным израильских СМИ, положительно относится к идее получить гражданство.

Джонатан Мотли — 30-летний американский баскетболист (рост — 206 см, вес — 108 кг), родился в Хьюстоне. В прошлом выступал в НБА, сейчас защищает цвета «Хапоэля» Тель-Авив.

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