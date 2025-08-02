Кайри Ирвинг рассказал, каково это — быть ограбленным в детстве

Игрок «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг вспомнил случай из детства, когда его ограбили в Гарлеме. Историей он поделился во время прямой трансляции с блогером Каем Сенатом.

«Тебя когда-нибудь грабили (обращается к Каю Сенату. — Прим. «Чемпионата»)? Извини, я сейчас смеюсь не потому что смешно — это такая реакция после стресса, нервный смех. Мы просто смеёмся, потому что это осталось с нами после пережитого. У меня тогда сердце в пятки ушло. Всё произошло в одно мгновение — парень подъехал на велосипеде.

Я выхожу из магазина на углу, думаю, что всё спокойно, всё по-доброму, ведь это Гарлем. А он вдруг: «Эй, мне нужно то, что у тебя есть. Что у тебя в сумке?» Начал рыться. Мне тогда вообще мало лет было, а он — «Давай сюда всё!» Честно говоря, именно после этого случая я стал всерьёз заниматься баскетболом», — сказал Ирвинг.

Кайри Ирвинг родился в Австралии, но вырос в Нью-Джерси. В детстве он часто бывал в Гарлеме, а позднее неоднократно играл на культовой площадке Rucker Park. Сейчас Ирвинг выступает за «Даллас Маверикс» и этим летом подписал новый контракт на три года на сумму $ 119 млн.