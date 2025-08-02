Казинс объяснил, почему его номер должен быть увековечен в одном из клубов НБА

Бывший центровой «Сакраменто Кингз» Демаркус Казинс считает, что клуб должен вывести из обращения его игровой номер.

«Именно ради этого я выходил на площадку каждый вечер. Что касается наград, я считаю, что сделал всё правильно, пока носил эту форму: участвовал в Матчах всех звёзд, попадал в сборные всех звёзд, завоёвывал золотые медали, показывал нужные цифры.

Я отдал всего себя и думаю, что заслужил уважение. Конечно, здесь есть и политика, но, если говорить о проделанной работе, я сделал всё, чтобы моё имя оказалось рядом с другими великими», — приводит слова Казинса Fadeaway World.

Казинс выступал за «Кингз» с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в клубе он набирал в среднем 21,1 очка, 10,8 подбора и три передачи за игру.

Четырежды принимал участие в Матче всех звёзд, дважды включался в сборные лучших игроков НБА. Несмотря на отсутствие командных успехов (ни одного выхода в плей-офф), Казинс оставался лидером клуба в период спортивного спада.

Игровой номер 15, под которым выступал Казинс, пока не входит в список номеров, выведенных «Сакраменто» из обращения. Ранее в клубе таким образом почтили 11 игроков, включая Митча Ричмонда и Владе Диваца.