ФИБА Мировой тур 3x3: место проведения, команды, время, где смотреть трансляцию

2 августа в Эдмонтоне, Канада, в 21:20 по московскому времени начнётся соревнование Международной федерации баскетбола (ФИБА) Мировой тур 3х3. Мероприятие пройдёт на ежегодном турнире «Эдмонтон Мастерс» в два дня.

В турнире примут участие 12 команд: «Юби», «Амстердам Рабобанк», «Майами», «Раудондварис Хоптранс», «Чонгминг», «Улан-Батор Энерджи», «Партизан», «Каролина», «Финикс», «Вашингтон», «Каракас» и «Синт-Мартен».

Фаворитом турнира по версии ФИБА является сербский «Юби», который завоевал три титула подряд.