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Лонзо Болл определил, какой из титулов Леброна Джеймса — величайший в истории НБА

Лонзо Болл определил, какой из титулов Леброна Джеймса — величайший в истории НБА
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Защитник «Чикаго Буллз» Лонзо Болл высказался о чемпионском титуле «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2015/2016. По его словам, это самое выдающееся достижение в истории НБА.

«Я с уверенностью заявляю: это величайшее чемпионское кольцо в истории. Кто ещё сумел вернуться после 1–3? Два лучших игрока команды набирают по 40 очков — вместе это 80», — сказал Болл в подкасте The WAE Show.

В финале НБА 2016 года «Кливленд Кавальерс» под руководством Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга одержали победу над «Голден Стэйт Уорриорз», проигрывая в серии со счётом 1–3. Это первое и пока единственное чемпионство клуба. Джеймс был признан самым ценным игроком финала.

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