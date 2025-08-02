Блогер MrBeast описал, каким стал бы матч Джордана против Леброна с оригинальным условием

Во время стрима популярный блогер MrBeast рассказал, каким он видит матч один на один между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом. Он предложил необычное условие для Джеймса и отметил, что в реальности такой поединок вряд ли бы состоялся.

«Вот просто задумался. Представь, если бы удалось устроить матч один на один между Леброном и Майклом Джорданом, но при этом Леброну дали бы какое-то ограничение. Конечно, они бы никогда на такое не согласились, но если бы это всё-таки случилось — ты представляешь, насколько это было бы безумно?» — сказал MrBeast во время прямого эфира.

MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) — один из самых популярных блогеров на YouTube. Его канал известен крупными челленджами, розыгрышами и масштабными видеоэкспериментами. Идея гипотетического матча между Джорданом и Леброном периодически обсуждается среди болельщиков и в медиапространстве, однако игроки никогда не выражали желания провести такую встречу.