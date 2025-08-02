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Экс-игрок НБА: говорю Коби: «Смотри, я сегодня раньше тебя пришёл!» Он только усмехнулся

Экс-игрок НБА: говорю Коби: «Смотри, я сегодня раньше тебя пришёл!» Он только усмехнулся
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Бывший игрок НБА Кори Маггетти рассказал, как однажды попытался прийти раньше Коби Брайанта на совместную тренировку, но узнал, что легенда «Лейкерс» начал заниматься за два часа до него.

«Он сказал: «Встретимся в спортзале в шесть, начнём ровно в шесть». Я подумал: «Почему не в восемь?» Но ладно. Я приехал в 5:30 и подумал, что я первый. Говорю ему: «Смотри, я раньше тебя!» А он просто усмехнулся и пошёл внутрь.

Его тренер говорит мне: «Кори, мы начали в 3:30. Сначала беговая, потом броски. А сюда Коби приехал специально ради тебя — на дополнительную тренировку. Так что ты его не обогнал», — сказал Маггетти в шоу Basement Talk.

Эпизод произошёл в спортзале Equinox в рамках договорённой тренировки. По словам Маггетти, Коби таким образом демонстрировал уровень самоотдачи и стремление быть всегда впереди.

Кори Маггетти — бывший игрок НБА, известный по выступлениям за «Клипперс» и «Уорриорз». Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА, всю карьеру провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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