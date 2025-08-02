Экс-игрок НБА: говорю Коби: «Смотри, я сегодня раньше тебя пришёл!» Он только усмехнулся

Бывший игрок НБА Кори Маггетти рассказал, как однажды попытался прийти раньше Коби Брайанта на совместную тренировку, но узнал, что легенда «Лейкерс» начал заниматься за два часа до него.
«Он сказал: «Встретимся в спортзале в шесть, начнём ровно в шесть». Я подумал: «Почему не в восемь?» Но ладно. Я приехал в 5:30 и подумал, что я первый. Говорю ему: «Смотри, я раньше тебя!» А он просто усмехнулся и пошёл внутрь.
Его тренер говорит мне: «Кори, мы начали в 3:30. Сначала беговая, потом броски. А сюда Коби приехал специально ради тебя — на дополнительную тренировку. Так что ты его не обогнал», — сказал Маггетти в шоу Basement Talk.
Эпизод произошёл в спортзале Equinox в рамках договорённой тренировки. По словам Маггетти, Коби таким образом демонстрировал уровень самоотдачи и стремление быть всегда впереди.
Кори Маггетти — бывший игрок НБА, известный по выступлениям за «Клипперс» и «Уорриорз». Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА, всю карьеру провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».