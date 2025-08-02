«Никс» подписали новое соглашение с Микалом Бриджесом на четыре года

Форвард Микал Бриджес продлил контракт с «Нью-Йорк Никс». Такое сообщение появилось на официальном сайте НБА.

«Мы рады продлить контракт с Микалом и благодарны ему за приверженность нашему проекту в Нью-Йорке. С момента его прихода он ежедневно демонстрировал профессионализм, самоотдачу и стремление к победе. Его универсальность и стабильность сделали его важной частью успеха команды. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего прогресса в составе «Никс», — заявил президент клуба Леон Роуз.

Новое соглашение рассчитано на четыре сезона, сумма контракта составит $ 150 млн. В сделку включены бонус в случае обмена и опция игрока на сезон-2029/2030.

В сезоне-2024/2025 Бриджес провёл все 82 матча в стартовом составе, набирая в среднем 17,6 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за 37 минут. Он стал одним из двух защитников в лиге, набравших не менее 17 очков при 50% реализации бросков. Также он лидировал в НБА по общему количеству сыгранных минут и помог «Никс» выйти в финал Восточной конференции впервые за 25 лет.