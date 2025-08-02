«Кливленд» вернёт тёмно-синюю форму образца 2000-х годов

Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» с нового сезона вновь будет использовать тёмно-синюю форму, в которой команда играла в 2000-х годах. Об этом сообщил журналист Эван Сайдери на своей странице в социальной сети.

«Кавальерс» вернут культовую тёмно-синюю форму в качестве одного из комплектов формы в сезоне-2025/2026. Эти майки использовались в период с 2003 по 2010 год», — написал Сайдери.

Именно в это время, с 2003 по 2010 год, за «Кливленд» выступал Леброн Джеймс, для которого это был первый период карьеры в клубе. Тогда команда провела несколько сильных сезонов, в том числе дошла до финала НБА в 2007 году.

Тёмно-синяя форма с бордовыми и золотыми элементами использовалась на выездных матчах и была частью основного комплекта клуба до ребрендинга в 2010 году.