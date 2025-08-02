Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кливленд» вернёт тёмно-синюю форму образца 2000-х годов

«Кливленд» вернёт тёмно-синюю форму образца 2000-х годов
Аудио-версия:
Комментарии

Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» с нового сезона вновь будет использовать тёмно-синюю форму, в которой команда играла в 2000-х годах. Об этом сообщил журналист Эван Сайдери на своей странице в социальной сети.

«Кавальерс» вернут культовую тёмно-синюю форму в качестве одного из комплектов формы в сезоне-2025/2026. Эти майки использовались в период с 2003 по 2010 год», — написал Сайдери.

Именно в это время, с 2003 по 2010 год, за «Кливленд» выступал Леброн Джеймс, для которого это был первый период карьеры в клубе. Тогда команда провела несколько сильных сезонов, в том числе дошла до финала НБА в 2007 году.

Тёмно-синяя форма с бордовыми и золотыми элементами использовалась на выездных матчах и была частью основного комплекта клуба до ребрендинга в 2010 году.

Сейчас читают:
Лонзо Болл определил, какой из титулов Леброна Джеймса — величайший в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android