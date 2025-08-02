Игры женской НБА дважды прерывались из-за выброшенных на площадку секс-игрушек

Баскетболистка «Индианы Фивер» Софи Каннингем обратилась к зрителям с просьбой не бросать предметы на площадку. За последние несколько дней два матча женской НБА были приостановлены из-за появления на паркете секс-игрушек.

«Хватит бросать секс-игрушки на площадку… вы же покалечите кого-нибудь из нас», — написала Каннингем на своей странице в социальной сети.

Первый случай произошёл на матче между «Атлантой Дрим» и «Голден Стэйт Валькирис». Второй — во время сегодняшней встречи «Чикаго Скай» и всё тех же «Валькирис». В обоих эпизодах игру приходилось останавливать, чтобы убрать посторонние предметы с паркета.

Софи Каннингем выступает за клуб «Индиана Фивер» на позиции защитника. В сезоне-2025 она проводит за команду свой первый год после перехода из «Финикса».