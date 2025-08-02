Назван клуб, с которым Алексей Швед обсуждает контракт после расставания с «Зенитом»

Баскетболист Алексей Швед покидает петербургский «Зенит» и может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Mash на спорте.

По информации источника, основной причиной расторжения контракта стал приход в «Зенит» двух новых игроков на позицию Шведа. 36-летний защитник рассчитывает на большее игровое время и хочет провести оставшиеся сезоны с регулярной практикой на паркете. Сейчас он рассматривает несколько предложений, но наиболее активные переговоры ведёт с ЦСКА.

Кроме ЦСКА, в услугах Шведа заинтересованы УНИКС из Казани и краснодарский «Локомотив-Кубань». Напомним, Алексей заключил контракт с клубом из Санкт-Петербурга в январе 2025 года. Ранее защитник выступал в чемпионате Китая.