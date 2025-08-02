В топ-клубах Единой лиги ответили на слухи о возможном переходе Шведа после «Зенита»

Клубы Единой лиги ВТБ — ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС — не планируют подписывать контракт с Алексеем Шведом. После завершения соглашения с «Зенитом» игрок стал свободным агентом. Об этом представители клубов сообщили «Матч ТВ».

«Понятно, что Швед — отличный игрок. Но у нашего клуба есть чёткая стратегия: мы работаем на развитие и перспективу. И на позициях защитников у нас уже укомплектован состав. Поэтому уже точно места для Алексея в предстоящем сезоне у нас нет», — заявил президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева также отметила, что в команде нет свободного места на позиции защитника. По её словам, комплектация состава завершена, а если клуб и воспользуется оставшимся местом, то только для подписания тяжёлого форварда.

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что впервые слышит о возможном уходе Шведа из «Зенита», и подчеркнул, что в казанской команде уже восемь российских игроков. Он допустил обсуждение кандидатуры Шведа с тренерским штабом, но отметил, что подписание вряд ли состоится: «Раньше надо было предлагать. Сейчас в принципе всё укомплектовано».

Контракт 36-летнего защитника с петербургским «Зенитом» завершился 30 июня, соглашение продлено не было, и в данный момент Швед является свободным агентом.

В минувшем сезоне Единой лиги Алексей провёл 33 матча, в среднем набирал девять очков, совершал 2,2 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи. Он присоединился к «Зениту» по ходу регулярного чемпионата. Команда заняла второе место по итогам сезона, уступив ЦСКА в финале плей-офф со счётом 2-4.