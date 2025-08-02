Уэйд ответил, кого считает величайшим баскетболистом — Джордана или Леброна

Бывший защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд признался, что считает Майкла Джордана величайшим баскетболистом всех времён. По его словам, он останется предвзят в этом вопросе, несмотря на уважение к Леброну Джеймсу.

«Я принадлежу к эпохе Джордана. Я предвзят и останусь предвзятым до самого конца — для меня Майкл Джордан навсегда останется величайшим. Я ни в коем случае не умаляю заслуг Леброна — он потрясающий игрок.

Но для меня именно Джордан — лучший из лучших. Я родом из Чикаго, я вырос там и сумел выбраться из гетто во многом благодаря тому, что видел, как под номером 23 на площадке творил историю человек, который вдохновил меня заниматься баскетболом», — сказал Уэйд в интервью на YouTube-канале Jesser.

Также Уэйд признался, что в начале своей карьеры стремился догнать Джордана и считал его ориентиром.

Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, олимпийский чемпион и член Зала славы. Он считается одним из сильнейших атакующих защитников в истории лиги, уступая в этом рейтинге лишь Майклу Джордану и Коби Брайанту. За карьеру Уэйд набрал более 23 тыс. очков.