Кайри Ирвинг рассказал, что в детстве подвергался буллингу из-за своей красоты

33-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также разыгрывающий защитник и лидер техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг рассказал, из-за чего в детстве подвергался буллингу со стороны других детей.

«Когда я был маленьким, надо мной издевались, братан. Всегда был добрым, открытым, красивым ребёнком, понимаешь. И я этого не стыжусь. Однако иногда, когда дети невежественны, ум и проницательность могут восприниматься как угроза. Это тоже нормально», — приводит слова Ирвинга портал Fadeaway World.

Ранее Кайри Ирвинг ответил на вопрос по поводу величайшего баскетболиста всех времён.