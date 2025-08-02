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РФБ опубликовала расписание матчей сборной России с национальной командой Египта

РФБ опубликовала расписание матчей сборной России с национальной командой Египта
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Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) сообщила, что сборная России проведёт два выездных товарищеских матча с национальной командой Египта 3 и 5 августа в Гизе.

Обе игры начнутся в 20:00 по московскому времени. Прямая онлайн-трансляция матчей будет доступна на официальном сайте РФБ.

Напомним, главным тренером национальной команды России является Зоран Лукич. Сербский специалист занял данный пост в 2021 году.

Ранее, 28 и 30 июля, сборная России встречалась с национальной командой Ирана в товарищеских матчах. В первой игре россияне уступили со счётом 67:70, однако во второй смогли взять реванш и победили иранцев со счётом 79:58.

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