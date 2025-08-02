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«Безусловно, Егор — это самая загадочная фигура в «Бруклине». Аналитик — о Дёмине

«Безусловно, Егор — это самая загадочная фигура в «Бруклине». Аналитик — о Дёмине
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Журналист и аналитик авторитетного американского издания Sports Illustrated Дерек Паркер высказался в адрес 19-летнего разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс», выбранного под восьмым номером на драфте НБА — 2025, россиянина Егора Дёмина.

«Высокорослый защитник ростом 206 см Дёмин не провёл звёздного сезона в BYU, показывая в среднем 10,6 очка, 3,9 подбора и 5,5 передачи за игру за «Кугарз». Тем не менее он проявил достаточно потенциала, чтобы привлечь внимание команд, выбирающих в лотерее драфта.

«Нетс» не стали ждать и выбрали своего кандидата в первой десятке, за что подверглись критике за «слишком ранний» выбор. Однако, по сообщениям, интерес к Дёмину проявляло немало клубов, и у него действительно есть качества, которые могут раскрыться на профессиональном уровне. Пока что большая часть его ценности — это именно потенциал.

Среди всех игроков в составе «Бруклина» Дёмин, безусловно, самая загадочная фигура. А это о многом говорит, учитывая их драфт-2025», — написал Паркер в статье для Sports Illustrated.

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