Звезда НБА Лука Дончич продлил контракт с «Лейкерс» на сумму в $ 165 млн — Шэмс Чарания

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», продлил контракт с «озёрниками» на три года на сумму $ 165 млн. Об этом сообщил авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в X.

Согласно имеющейся информации, в соглашении с калифорнийским клубом у Дончича есть пункт, предусматривающий опцию игрока в 2028 году, то есть в следующее межсезонье Лука не станет свободным агентом и продолжит карьеру в «Лейкерс».

Также отметим, что по истечении контракта в 2028 году словенский разыгрывающий может претендовать на новый пятилетний контракт, который, по прогнозам, составит $ 417 млн.