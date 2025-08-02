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Лука Дончич прокомментировал продление контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лука Дончич прокомментировал продление контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс»
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26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» прокомментировал продление контракта на три года с калифорнийским клубом на сумму $ 165 млн.

«Я только что продлил свой контракт с «Лейкерс». Рад возможности продолжать работать ради новых чемпионств для Лос-Анджелеса и радовать болельщиков клуба. Благодарен команде, партнёрам и всем фанатам за ту невероятную поддержку, которую они оказывают с самого первого дня. Всё только начинается», — написал Дончич на своей странице в X.

Сообщается также, что в соглашении с калифорнийским клубом у Дончича есть пункт, предусматривающий опцию игрока в 2028 году, то есть в следующее межсезонье Лука не станет свободным агентом и продолжит карьеру в «Лейкерс».

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