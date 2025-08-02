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Аналитик: трудно ожидать от Дёмина мгновенного и безболезненного вливания в НБА

Аналитик: трудно ожидать от Дёмина мгновенного и безболезненного вливания в НБА
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Журналист и аналитик авторитетного американского издания Sports Illustrated Дерек Паркер выразил сомнение в том, что 19-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин сможет быстро адаптироваться к НБА.

«Несмотря на очевидное игровое чутьё и умение создавать моменты — одни из лучших в драфт-классе — Дёмин по-прежнему относится к тем, кто требует времени на развитие. Его брали скорее с прицелом на будущее, чем на сиюминутный результат. Поэтому трудно ожидать от него мгновенного и безболезненного вливания в НБА, особенно с учётом ограничений в атлетизме. Вероятнее, в дебютном сезоне ему придётся столкнуться с немалыми трудностями на фоне более мощных и быстрых соперников.

Тем не менее даже в Летней лиге Дёмин уже продемонстрировал заметный прогресс по сравнению со студенческими выступлениями: его средняя результативность выросла до 11,3 очка, а процент попаданий из-за дуги впечатлил — 44% при 7,7 попытки за матч. По количеству реализованных трёхочковых за игру он занял восьмое место среди всех участников Летней лиги — значительный успех, учитывая скептические ожидания по поводу его броска», — написал Паркер в статье для Sports Illustrated.

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