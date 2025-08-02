Лука Дончич заявил, что пожертвует на развитие 77 молодых спортсменов $ 5 млн

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщил, что собирается сделать крупное благотворительное пожертвование на развитие молодых спортсменов по всему миру.

«Сегодня также выделю $ 5 млн, чтобы помочь 77 молодым спортсменам по всему миру осуществить свои мечты, как это сделал я. Баскетбол дал мне всё. Повезло, что могу отплатить тем же и помочь следующему поколению», — написал Дончич на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что сегодня стало известно о продлении Лукой контракта с «Лейкерс» на три года на сумму $ 165 млн.