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Эксперт: Дёмин станет главным фактором перемен в «Бруклине». Клуб может приятно удивить

Эксперт: Дёмин станет главным фактором перемен в «Бруклине». Клуб может приятно удивить
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Журналист, эксперт и аналитик авторитетного американского издания Sports Illustrated Дерек Паркер выразил уверенность в том, что 19-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин станет главным фактором положительных перемен в команде из Нью-Йорка.

«Хотя шансы на яркое выступление Дёмина в первом сезоне невелики, нельзя исключать, что он превзойдёт прогнозы. Любой прогресс с его стороны может положительно повлиять на результаты команды.

Пока что «Нетс» не рассматриваются в числе претендентов на высокий результат, независимо от внутренних резервов, но именно Дёмин станет главным фактором перемен. Если ему удастся реализовать своё видение площадки, добавить надёжный пас, эффективный трёхочковый и хотя бы немного результативной индивидуальной игры, «Бруклин» может приятно удивить», — написал Паркер в статье для Sports Illustrated.

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