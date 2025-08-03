«Я почувствовал вкус финала. Возвращаюсь». Дончич — о своих намерениях в «Лейкерс»

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что намерен вывести «озёрников» в финальную серию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не хочу ждать. Уже почувствовал вкус финала… Я возвращаюсь», — приводит слова Дончича портал ESPN.

2 августа стало известно, что Лука продлил соглашение с калифорнийским клубом на три года, новый контракт заключён на сумму $ 165 млн. Отмечается, что в контракте с «озёрниками» у Дончича есть пункт, предусматривающий опцию игрока в 2028 году, то есть в следующее межсезонье он не станет свободным агентом и продолжит карьеру в «Лейкерс».