Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я почувствовал вкус финала. Возвращаюсь». Дончич — о своих намерениях в «Лейкерс»

«Я почувствовал вкус финала. Возвращаюсь». Дончич — о своих намерениях в «Лейкерс»
Комментарии

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что намерен вывести «озёрников» в финальную серию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не хочу ждать. Уже почувствовал вкус финала… Я возвращаюсь», — приводит слова Дончича портал ESPN.

2 августа стало известно, что Лука продлил соглашение с калифорнийским клубом на три года, новый контракт заключён на сумму $ 165 млн. Отмечается, что в контракте с «озёрниками» у Дончича есть пункт, предусматривающий опцию игрока в 2028 году, то есть в следующее межсезонье он не станет свободным агентом и продолжит карьеру в «Лейкерс».

Материалы по теме
Лука Дончич заявил, что пожертвует на развитие 77 молодых спортсменов $ 5 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android