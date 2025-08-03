Владимир Гомельский оценил переход в «Зенит» двух американцев, Рэндольфа и Роберсона

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о переходе в «Зенит» двух американских игроков, атакующего защитника Леви Рэндольфа и форварда Андре Роберсона. В клуб из Санкт-Петербурга спортсмены перешли в конце июля этого года.

«Рэндольф — атакующий защитник с хорошим броском и отличной индивидуальной защитой. Думаю, что в ротации «Зенита» он будет играть заметную роль.

Роберсон — лёгкий форвард с хорошими навыками игры на подборах и в быстром переходе от защиты к атаке. Взаимозаменяем с Сергеем Карасёвым», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

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