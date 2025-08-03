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Демаркус Казинс ответил, почему молодые баскетболисты из Европы превосходят американских

Демаркус Казинс ответил, почему молодые баскетболисты из Европы превосходят американских
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Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА американец Демаркус Казинс раскритиковал Любительский спортивный союз США (Amateur Athletic Union — AAU) — организации, занимающейся продвижением и развитием любительского спорта в стране.

«Думаю, именно поэтому мы начинаем видеть эту разницу на юношеском уровне в сравнении с европейским баскетболом. Их молодые таланты лучше понимают игру, они более фундаментальны. У нас это превратилось в бизнес. А когда дело касается бизнеса, тут же начинается какая-то ерунда.

AAU теперь больше бизнес, потому что чем больше матчей, тем больше дохода. Но в то же время у детей появляется всё больше вредных привычек, и они не до конца понимают основы игры», — сказал Казинс на канале STRAIGHT GAME PODCAST в YouTube.

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