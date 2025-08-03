В «Лейкерс» ответили, может ли Леброн завершить карьеру в Лос-Анджелесе

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка оценил вероятность завершения карьеры лёгкого форварда Леброна Джеймса в составе клуба из Лос-Анджелеса.

«Говоря о карьере Леброна, прежде всего мы должны уважать решение его самого и его семьи относительно того, сколько времени он ещё будет играть. Это самое главное. Мы хотим предоставить ему полную свободу самому определить сроки своей дальнейшей карьеры.

Все наши взаимодействия с Леброном и его командой, особенно с Ричем [Полом], проходили в позитивной и поддерживающей атмосфере. Всё было очень профессионально, и Рич проявил себя с лучшей стороны. Общение с ним было открытым и постоянным», — цитирует Пелинку The Athletic.