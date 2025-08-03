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Лука Дончич Дончич объяснил решение продлить контракт с «Лейкерс»

Лука Дончич Дончич объяснил решение продлить контракт с «Лейкерс»
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Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал продление контракта с клубом из Лос-Анджелеса. Напомним, Дончич и «Лейкерс» договорились о новом трёхлетнем соглашении на общую сумму $ 165 млн.

«Для меня большая честь выступать за этот клуб. Здесь играло множество выдающихся спортсменов, и мне, конечно, хочется вписать своё имя в этот славный список. Именно к этому мы и стремимся», — заявил Дончич во время специальной пресс-конференции.

Отметим, что в 2028 году 26-летний словенский баскетболист может претендовать на пятилетний контракт и общую сумму в размере $ 417 млн.

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Лука Дончич останется в «Лейкерс»! Словенец заключил контракт на $ 165 млн. LIVE
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