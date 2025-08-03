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«Миннесота» разгромила «Лас-Вегас» в WNBA с разницей в 53 очка. Россиянки сыграли в матче

«Миннесота» разгромила «Лас-Вегас» в WNBA с разницей в 53 очка. Россиянки сыграли в матче
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Вчера, 2 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Лас-Вегас Эйсес» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 111:58 в пользу гостевой команды.

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В составе «Миннесоты» на площадке появились две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на паркете 14 минут, за которые набрала восемь очков, сделала четыре подбора, а также отметилась одним перехватом и одним блок-шотом.

Косу за 10 минут игры добавила в копилку команды четыре очка и два подбора. На данный момент «Линкс» одержали 24 победы при пяти поражениях, что является лучшим результатом в лиге.

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